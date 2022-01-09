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فنون ومشاهير
حكم نهائي ضدّ محمد إمام.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
09-01-2022
|
11:00
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كشف حسين هلال محامي المنتج أحمد عبد الباسط، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إصدار المحكمة الاقتصادية حكمها النهائي بفسخ عقد عمل فيلم "إبراهيم الرفاعي" وإلزام الفنان محمد عادل إمام بدفع 900 ألف جنيه وفوائد 4%، من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد.
وكان منتج فيلم إبراهيم الرفاعي كشف في شهر كانون الأول الماضي، عن سبب خلافه مع محمد إمام، مشيرًا إلى أنه رفع دعوى قضائية ضده لامتناعه عن إعادة مبلغ 900 ألف جنيه، والذي حصل عليه كتوقيع على عقد الفيلم الذي لم يلتزم إمام ببنوده.
وقال المنتج أحمد عبد الباسط إنه كان يرغب في حل الأزمة بشكل ودي، وحاول كثيرًا التواصل مع الفنان لحل مشكلة فيلم الرفاعي، بعد أن اشترط محمد إمام استلام دفعة من أجره قدرها 900 ألف جنيه وليس عربونًا، من أصل 9 ملايين جنيه عن فيلم الرفاعي.
وأضاف عبد الباسط أن محمد إمام بعد استلامه المبلغ كدفعة أولى من أجره رفض تصوير الفيلم وحضور الاجتماعات بعد فيلم "لص بغداد" منذ عامين، وعندما طالبه بإعادة مبلغ التعاقد رفض إعادته، معقبًا: عرضت عليه تغيير الفيلم وفاجأني بطلب دفعة تعاقد جديدة للفيلم، وعدم وضعه في الحسبان دفعة تعاقد فيلم الرفاعي، التي لم أستردها قط، فلجأت للقضاء.
وأكد المنتج في الوقت نفسه أنه عندما طالب مؤلف ومخرج فيلم إبراهيم الرفاعي، بإعادة العربون الذي حصلا عليه استجابا على الفور، على عكس محمد إمام، موضحًا أنه لا يوجد ممثل آخر بأسرة الفيلم قد حصل على دفعة تعاقد سوى محمد إمام.
المصدر: لها
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