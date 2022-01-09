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فنون ومشاهير
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
Lebanon 24
09-01-2022
|
14:00
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كشف صناع مسلسل "حلم الأسمرات"، عن تعرض فريق العمل أثناء التصوير، لاعتداء من قبل بعض الأشخاص في المنطقة، نتج عنه سرقة معدات التصوير أثناء وجودهم بأحد المناطق بالطريق المؤدي من الدائري للشيخ زايد و6 أكتوبر، ونشب شجار كبير بين النجوم وهؤلاء العرب، ونجاة النجمة صابرين بعد مشادات بينها وبين اللصوص.
واستغاث المخرج حسني صالح بوزارة الداخلية عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، بعد سرقة معدات تصوير المسلسل أثناء تصوير بعض مشاهد العمل في منطقة الشيخ زايد، وكتب يقول: "معالي وزير الداخلية والجهات المعنية بالأمر، تهجم عرب متواجدين في الطريق المتفرع من الدائري إلى الشيخ زايد على كرو العمل، وتم خطف كاميرا التصوير، والتعرض للنجوم أثناء تصوير أحد المشاهد من مسلسل "حلم الأسمرات".. برجاء الاهتمام".
المصدر: لها
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