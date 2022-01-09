ممثل سوري بتصريحات جريئة: "النجومية ثمنها الشرف".. وحملة انتقادات واسعة

أثارت تصريحاته الأخيرة موجة غضب على السوشيال ميديا وتم توجيه الانتقادات والتعليقات القاسية للممثل بسام دكاك بعد الهجوم الذي شنه ضد زملائه في الوسط الفني، متهماً بعضهم بالتنازل عن شرفه للمنتج أو مدير الإنتاج، مقابل أن يصبح نجماً مشهوراً.وأكد الممثل السوري في حوار جريء مع برنامج "يلا تريند" أنه ليس بإمكانه أن يصبح ممثلاً مشهوراً ونجماً كما يفعل بعض الممثلين المشهورين، قائلاً: "ليس بإمكاني أن أفعل مثلهم كأن أقوم بدعوة المنتج أو مدير الإنتاج على العشاء، وأقدم له زوجتي مقابل أن أظهر على الشاشة".