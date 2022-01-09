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فنون ومشاهير
ممثل سوري بتصريحات جريئة: "النجومية ثمنها الشرف".. وحملة انتقادات واسعة
Lebanon 24
09-01-2022
|
09:28
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أثارت تصريحاته الأخيرة موجة غضب على السوشيال ميديا وتم توجيه الانتقادات والتعليقات القاسية للممثل بسام دكاك بعد الهجوم الذي شنه ضد زملائه في الوسط الفني، متهماً بعضهم بالتنازل عن شرفه للمنتج أو مدير الإنتاج، مقابل أن يصبح نجماً مشهوراً.
وأكد الممثل السوري في حوار جريء مع برنامج "يلا تريند" أنه ليس بإمكانه أن يصبح ممثلاً مشهوراً ونجماً كما يفعل بعض الممثلين المشهورين، قائلاً: "ليس بإمكاني أن أفعل مثلهم كأن أقوم بدعوة المنتج أو مدير الإنتاج على العشاء، وأقدم له زوجتي مقابل أن أظهر على الشاشة".
وتابع تهكمه على النجوم بالقول: "ليمشي الممثل مصلحته يأخذ معه على العزيمة كرت جوكر يمكن تكون مرته ويمكن تكون أخته"، وهو ما أثار غضب القسم الأكبر من الجمهور، الذين وجهوا له الانتقادات القاسية وردوا على إهانته للنجوم باعتبار أن النجومية تحتاج الى موهبة وقدرات تمثيلية، واعتبر البعض أن دكاك يفتقد لكليلهما لذلك لم يحقق النجاح والانتشار.
وكذلك طالبه الكثير من المشاهدين على فيسبوك بترك الفن نهائياً إذا كان الحصول على دور تمثيلي يتم بهذه الطريقة التي تحدث عنها، متهمين إياها بالاستعراض ومحاولة إثارة الجدل بتصريحاته الفظة ليصار الى تداول اسمه والتحدث عنه.
المصدر: لها
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