فنون ومشاهير

ممثل سوري بتصريحات جريئة: "النجومية ثمنها الشرف".. وحملة انتقادات واسعة

Lebanon 24
09-01-2022 | 09:28
A-
A+
Doc-P-905336-637773286924036065.jpg
Doc-P-905336-637773286924036065.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت تصريحاته الأخيرة موجة غضب على السوشيال ميديا وتم توجيه الانتقادات والتعليقات القاسية للممثل بسام دكاك بعد الهجوم الذي شنه ضد زملائه في الوسط الفني، متهماً بعضهم بالتنازل عن شرفه للمنتج أو مدير الإنتاج، مقابل أن يصبح نجماً مشهوراً.

وأكد الممثل السوري في حوار جريء مع برنامج "يلا تريند" أنه ليس بإمكانه أن يصبح ممثلاً مشهوراً ونجماً كما يفعل بعض الممثلين المشهورين، قائلاً: "ليس بإمكاني أن أفعل مثلهم كأن أقوم بدعوة المنتج أو مدير الإنتاج على العشاء، وأقدم له زوجتي مقابل أن أظهر على الشاشة".
 

وتابع تهكمه على النجوم بالقول: "ليمشي الممثل مصلحته يأخذ معه على العزيمة كرت جوكر يمكن تكون مرته ويمكن تكون أخته"، وهو ما أثار غضب القسم الأكبر من الجمهور، الذين وجهوا له الانتقادات القاسية وردوا على إهانته للنجوم باعتبار أن النجومية تحتاج الى موهبة وقدرات تمثيلية، واعتبر البعض أن دكاك يفتقد لكليلهما لذلك لم يحقق النجاح والانتشار.

وكذلك طالبه الكثير من المشاهدين على فيسبوك بترك الفن نهائياً إذا كان الحصول على دور تمثيلي يتم بهذه الطريقة التي تحدث عنها، متهمين إياها بالاستعراض ومحاولة إثارة الجدل بتصريحاته الفظة ليصار الى تداول اسمه والتحدث عنه.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-01-09
10:45 | 2022-01-09
10:10 | 2022-01-09
08:15 | 2022-01-09
08:00 | 2022-01-09
07:30 | 2022-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website