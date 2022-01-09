ممثل لبناني يكشف: مررت بظروف منذ سنة "ما كان معي ليرة لروح على السوبرماركت"

أطل الممثل بيتر سمعان عبر برنامج "المجهول" من تقديم الإعلامي رودولف هلال، وكشف سمعان أنه اشترى منزلًا باهظًا من ثروته التي جناها من خلال التمثيل كما واشترى سيارة و"كنت عليش حياة رفاهية وبلبنان كلنا صرنا فقراء من ٢٠١٩ وما حدا كان عارف انو رح نوصل لهون".

وأضاف: "اسست لنفسي، لكن ما حدث للبلد لم يترك مجال، ويالي طلعناهم ما بيعملوا شي في ظل كل ما حدث بلبنان من ٣ سنوات".

وكشف سمعان أنه مرّ بظروف منذ سنة "ما كان عندي اكل ببيتي وما كان معي ليرة لروح على السوبرماركت واشتري اكل.. الله وقف حدي واخواتي".

وأضاف: " انا دافع ٢٣ سنة من عمري بمهنة التمثيل وعملت اسمي ما بقدر فل من لبنان".