فنون ومشاهير

ممثل لبناني يكشف: مررت بظروف منذ سنة "ما كان معي ليرة لروح على السوبرماركت"

Lebanon 24
09-01-2022 | 08:15
A-
A+
Doc-P-905377-637773366257506466.jpeg
Doc-P-905377-637773366257506466.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطل الممثل بيتر سمعان عبر برنامج "المجهول" من تقديم الإعلامي رودولف هلال، وكشف سمعان أنه اشترى منزلًا باهظًا من ثروته التي جناها من خلال التمثيل كما واشترى سيارة و"كنت عليش حياة رفاهية وبلبنان كلنا صرنا فقراء من ٢٠١٩ وما حدا كان عارف انو رح نوصل لهون".
وأضاف: "اسست لنفسي، لكن ما حدث للبلد لم يترك مجال، ويالي طلعناهم ما بيعملوا شي في ظل كل ما حدث بلبنان من ٣ سنوات". 
وكشف سمعان أنه مرّ بظروف منذ سنة "ما كان عندي اكل ببيتي وما كان معي ليرة لروح على السوبرماركت واشتري اكل.. الله وقف حدي واخواتي". 
وأضاف: " انا دافع ٢٣ سنة من عمري بمهنة التمثيل وعملت اسمي ما بقدر فل من لبنان". 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-01-09
10:45 | 2022-01-09
10:10 | 2022-01-09
09:28 | 2022-01-09
08:00 | 2022-01-09
07:30 | 2022-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website