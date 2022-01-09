"كورونا" يخطف حياة الإعلامي وائل الإبراشي

توفي الإعلامي المصري وائل الإبراشي،، مساء الأحد، متأثراً بتداعيات إصابته بفيروس كورونا.وغاب الإعلامي الإبراشي عن الساحة الإعلامية، منذ عام، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وظل تحت ملاحظة الأطباء.وأصيب الإبراشي نهاية العام الماضي بالفيروس، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت حتى الآن، وأبعدته عن الشاشة.وكان الإبراشي عاد لاستكمال علاجه في المنزل في آذار الماضي بعد استقرار حالته بالمستشفى، عقب ثلاثة أشهر من العلاج، قبل وفاته اليوم.