فنون ومشاهير

"كورونا" يخطف حياة الإعلامي وائل الإبراشي

Lebanon 24
09-01-2022 | 14:01
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توفي الإعلامي المصري وائل الإبراشي،، مساء الأحد، متأثراً بتداعيات إصابته بفيروس كورونا.

وغاب الإعلامي الإبراشي عن الساحة الإعلامية، منذ عام، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وظل تحت ملاحظة الأطباء.

وأصيب الإبراشي نهاية العام الماضي بالفيروس، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت حتى الآن، وأبعدته عن الشاشة.

وكان الإبراشي عاد لاستكمال علاجه في المنزل في آذار الماضي بعد استقرار حالته بالمستشفى، عقب ثلاثة أشهر من العلاج، قبل وفاته اليوم.
 
الابراشي من مواليد العام 1963 وعمل في مجلة روزاليوسف قبل أن يتراس عدة صحف مصرية ثم انتقل للعمل التليفزيوني حيث قدم برنامج العاشرة مساء في فضائية دريم وعمل في فضائية اون تي في ثم التليفزيون المصري.
 
 

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