فنون ومشاهير

مُنعت من المغادرة: أحلام تستغيث بأمير الكويت.. ماذا جرى معها؟ (فيديو)

Lebanon 24
10-01-2022 | 02:00
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وجهت الفنانة الإماراتية أحلام استغاثة إلى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده.

 

وقالت أحلام في فيديو لها نشرته عبر حسابها على انستغرام، إن الفنان فهد القبيسي استطاع مغادرة الكويت إلى الدوحة، في حين طُلب منها البقاء في الحجر المنزلي لمدة 72 ساعة بالكويت.

 

وأكدت أحلام أن وجودها في الكويت لا يضايقها ، لكنها تسأل لماذا استطاع القبيسي المغادرة في حين بقيت هي في الحجر.

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)


 
 
 

وأضافت أحلام أن هناك أسئلة تحتاج لإجابات لما حدث.

 

وأضافت أنها وصلت إلى الكويت، على متن طائرتها الخاصة، لإحياء أحد الأفراح ، لكنها حين حين أرادت المغادرة تم رفض ذلك.

المصدر: نواعم
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