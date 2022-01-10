فنون ومشاهير

نجوم ارتبطوا بالرغم من فارق الطول.. الحب انتصر! (صور)

Lebanon 24
10-01-2022 | 05:00
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الكثير من المشاهير العرب والعالم ارتبطوا بنساء أو رجال بالرغم من فارق الطول بينهم، علماً ان فارق الطول يبدو واضحا بشكل كبير، الا ان الحب انتصر في علاقاتهم.

 

النجم ملحم زين يعيش حياة زوجية سعيدة برفقة شريكة حياته "تماني" التي تبدو أطول منه من خلال الصور، لكنهما متفاهمان بشكل ملفت.

 
 

الإعلامي وسام بريدي يبدو أقصر من زوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، لكنهما يعتبران مثالا للثنائيات الفنية الناجحة في الوسط الفني .

 

 

الإعلامية انابيلا هلال ارتبطت بطبيب التجميل الدكتور نادر صعب رغم فارق الطول بينهما.

 
 

عالمياً النجمة نيكول كيدمان ارتبطت أكثر من مرة برجال أقصر منها، وهي اليوم متزوجة ويبدو فرق الطول واضح بينهما.

 
 

الثنائي النجم جورج كلوني والمحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين يعتبران مثالا للثنائيات العالمية وعلاقتهما ناجحة كثيراً بالرغم من فارق الطول بينهما.

 
المصدر: الجميلة
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