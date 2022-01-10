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فنون ومشاهير
أديل حديث الإعلام.. اطلالة جريئة ومختلفة (صورة)
Lebanon 24
10-01-2022
|
08:00
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تواصل النجمة العالمية اديل تشويق محبيها لألبومها المنتظر، حيث نشرت أخيرا صورة للترويح لأغنيتها الجديدة Oh My God، وتمكنت ان تصبح تراند وتشغل الصحافة والسوشيال ميديا.
وبدت النجمة البريطانية تضجّ أنوثة في إطلالة صاخبة وجريئة، حيث ارتدت فستاناً أحمر فاقع من دون كتفين وبأكمام طويلة، وجاء بتصميم واسع من الأسفل مع طيات متعددة.
وتزينت أديل بقلادة من الألماس البراقة وأقراط متطابقة.
أما من الناحية الجمالية، بدت النجمة العالمية فاتنة وبإطلالة مختلفة باستخدام مكياج قوي وأظافر حمراء طويلة وأحمر شفاه غامق وفاقع، على غير عادتها.
تفاعل المتابعون بحماس مع الصورة ونالت اعجاب أكثر من 4.5 مليون شخص، وحرص الآلاف منهم على ترك التعليقات التي تغزلت بجمالها، معربين عن حماسهم في انتظار أغنيتها الجديدة.
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A post shared by Adele (@adele)
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