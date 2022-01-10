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فنون ومشاهير
لقاء تاريخيّ نادر بين فيروز وداليدا.. هذا ما حصل بينهما (صورة)
Lebanon 24
10-01-2022
|
04:09
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نشرت صفحة "old beirut lebanon" صورة قديمة للنجمة العالمية داليدا أثناء تجوّلها في شارع الحمرا عام 1975.
وسردت الصفحة تفاصيل لقاءٍ جمع داليدا بالفنانة اللبنانية السيدة فيروز، إذ أشارت إلى أنّه يوم 23 كانون الثاني من العام 1975، أحيت الأيقونة داليدا حفلاً على خشبة مسرح قصر البيكاديللي في بيروت، بحضور فيروز وزوجها الفنان عاصي الرحباني.
ظ
ووفقاً للصفحة، فإنه "عند نهاية الحفل، دخلت الأيقونة اللبنانية فيروز الكواليس لتهنئ داليدا فاستقبلتها الأخيرة قائلة:
تشرفينني يا سيدتي . وجودك جعلني أشرد عن بعض الكلمات".
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