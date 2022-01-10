فنون ومشاهير

بعد إهمال علاجها... هذه تطورات حالة والدة منة شلبي الصحية

Lebanon 24
10-01-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-905627-637774136888608344.jpg
Doc-P-905627-637774136888608344.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد ما توجهت الفنانة منة شلبي إلى قسم شرطة ثاني الغردقة لتحرير محضر ضد ممرضتين اتهمتهما بالإهمال في رعاية حالة والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، التي كانت تعاني من جرح، إذ استخدمتا المياه الساخنة بدلًا من الدافئة، مما أدى إلى تدهور حالة الجرح والتسبب في تقيحه، كشفت منة عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها، في تصريحات صحافية قائلة: "ماما تعبت الممرضات أهملوا وعملتلهم محضر"، وطالبت الجمهور بالدعاء لوالدتها بالشفاء حتى تتجاوز أزمتها الصحية الحالية مضيفة: "هي بقت أحسن.. أدعولها"

وكانت منة قد تقدمت ببلاغ ضد الممرضتين مؤكدة أنهما تابعتان لإحدى الشركات الطبية الخاصة، التي استعانت بها لرعاية حالة والدتها الصحية خلال تواجدهما في مدينة الجونة بمحافظة الغردقة، ولكن إهمالهما في العناية بجرح والدتها تسبب في مضاعفات بسبب التعامل الخاطئ مع الجرح.

من ناحية أخرى، تعيش الفنانة منة شلبي حالة من النجاح الفني خلال الفترة الحالية، وذلك تزامنا مع طرح فيلمي "الجريمة" و"من أجل زيكو" اللذين تشارك في بطولتهما في دور العرض السينمائي، ونجح فيلم "الجريمة" في تصدر قائمة إيرادات الأفلام على مدار خمسة أيام في دور العرض السينمائي.

كما تستعد منة لبدء تصوير مسلسلها الجديد "بطلوع الروح" للمخرجة كاملة أبو ذكري، والمقرر مشاركته في سباق الدراما الرمضانية 2022، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنانة إلهام شاهين.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-01-10
14:00 | 2022-01-10
11:00 | 2022-01-10
08:00 | 2022-01-10
07:45 | 2022-01-10
07:21 | 2022-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website