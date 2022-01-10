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فنون ومشاهير
بعد إهمال علاجها... هذه تطورات حالة والدة منة شلبي الصحية
Lebanon 24
10-01-2022
|
16:00
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بعد ما توجهت الفنانة منة شلبي إلى قسم شرطة ثاني الغردقة لتحرير محضر ضد ممرضتين اتهمتهما بالإهمال في رعاية حالة والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، التي كانت تعاني من جرح، إذ استخدمتا المياه الساخنة بدلًا من الدافئة، مما أدى إلى تدهور حالة الجرح والتسبب في تقيحه، كشفت منة عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها، في تصريحات صحافية قائلة: "ماما تعبت الممرضات أهملوا وعملتلهم محضر"، وطالبت الجمهور بالدعاء لوالدتها بالشفاء حتى تتجاوز أزمتها الصحية الحالية مضيفة: "هي بقت أحسن.. أدعولها"
وكانت منة قد تقدمت ببلاغ ضد الممرضتين مؤكدة أنهما تابعتان لإحدى الشركات الطبية الخاصة، التي استعانت بها لرعاية حالة والدتها الصحية خلال تواجدهما في مدينة الجونة بمحافظة الغردقة، ولكن إهمالهما في العناية بجرح والدتها تسبب في مضاعفات بسبب التعامل الخاطئ مع الجرح.
من ناحية أخرى، تعيش الفنانة منة شلبي حالة من النجاح الفني خلال الفترة الحالية، وذلك تزامنا مع طرح فيلمي "الجريمة" و"من أجل زيكو" اللذين تشارك في بطولتهما في دور العرض السينمائي، ونجح فيلم "الجريمة" في تصدر قائمة إيرادات الأفلام على مدار خمسة أيام في دور العرض السينمائي.
كما تستعد منة لبدء تصوير مسلسلها الجديد "بطلوع الروح" للمخرجة كاملة أبو ذكري، والمقرر مشاركته في سباق الدراما الرمضانية 2022، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنانة إلهام شاهين.
المصدر: لها
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