إصابة توري سبلينغ وأولادها الخمسة بكورونا

أعلنت ممثلة "بيفرلي هيلز" الأميركية، توري سبلينغ، أنها التقطت مع أولادها الخمسة نوعاً من متحورات فيروس كورونا الثقيلة، وأنها وأولادها يعانون المرض.وقالت توري، في منشورها عبر "إنستغرام": "لدينا جميعًا درجات متفاوتة من الأعراض. كنت آخر مَن ظهرت عليه الأعراض، وكنّا جميعًا ندعو أن تكون إنفلونزا، لأنه كان مجرد برد شتوي قاسٍ، لكنّه لم يكن كذلك، ليس هناك ما هو أسوأ من الرغبة في الاعتناء بأطفالك، لكن مع الشعور بالغثيان لا يمكنك المشي بمفردك. أشعر بعدم الجدوى كوالدة، من المفترض أن تعتني الأم بأطفالها عندما يمرضون. هذه هي الطريقة التي يُعمل بها، لكننا جميعاً نمرّ بهذا معاً. أعلم أننا لسنا وحدنا. الكثير من الناس يمرون بهذا أيضًا، أو كان هناك كثيرون".