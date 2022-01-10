16
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
إصابة توري سبلينغ وأولادها الخمسة بكورونا
Lebanon 24
10-01-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت ممثلة "بيفرلي هيلز" الأميركية، توري سبلينغ، أنها التقطت مع أولادها الخمسة نوعاً من متحورات فيروس كورونا الثقيلة، وأنها وأولادها يعانون المرض.
وقالت توري، في منشورها عبر "إنستغرام": "لدينا جميعًا درجات متفاوتة من الأعراض. كنت آخر مَن ظهرت عليه الأعراض، وكنّا جميعًا ندعو أن تكون إنفلونزا، لأنه كان مجرد برد شتوي قاسٍ، لكنّه لم يكن كذلك، ليس هناك ما هو أسوأ من الرغبة في الاعتناء بأطفالك، لكن مع الشعور بالغثيان لا يمكنك المشي بمفردك. أشعر بعدم الجدوى كوالدة، من المفترض أن تعتني الأم بأطفالها عندما يمرضون. هذه هي الطريقة التي يُعمل بها، لكننا جميعاً نمرّ بهذا معاً. أعلم أننا لسنا وحدنا. الكثير من الناس يمرون بهذا أيضًا، أو كان هناك كثيرون".
الأكثر قراءة
سعرٌ جديد للبنزين سيصدر غداً.. إليكم ثمنه المتوقع
Lebanon 24
سعرٌ جديد للبنزين سيصدر غداً.. إليكم ثمنه المتوقع
12:46 | 2022-01-10
10/01/2022 12:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل عن اختطاف رجل أعمال في بيروت تُكشف لأول مرة.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
تفاصيل عن اختطاف رجل أعمال في بيروت تُكشف لأول مرة.. هذا ما حصل معه
11:53 | 2022-01-10
10/01/2022 11:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
14:45 | 2022-01-10
10/01/2022 02:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة في لبنان لن تخطر في البال.. الخسائر بالدولار!
Lebanon 24
سرقة في لبنان لن تخطر في البال.. الخسائر بالدولار!
08:04 | 2022-01-10
10/01/2022 08:04:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر غريب... هذا ما يحصل على الحدود اللبنانية-السورية (صورة)
Lebanon 24
أمر غريب... هذا ما يحصل على الحدود اللبنانية-السورية (صورة)
06:02 | 2022-01-10
10/01/2022 06:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2022-01-10
"قوة الكلب" و"الحي الغربي" يحصدان غالبية جوائز "غولدن غلوب"
16:00 | 2022-01-10
بعد إهمال علاجها... هذه تطورات حالة والدة منة شلبي الصحية
14:00 | 2022-01-10
بلقيس كادت تسقط من على ظهر الحمار في كواليس "صابرة" (فيديو)
11:00 | 2022-01-10
سلافة معمار في مشاهد جريئة مع ممثل لبناني.. شاهدوا الصور والفيديو
08:00 | 2022-01-10
أديل حديث الإعلام.. اطلالة جريئة ومختلفة (صورة)
07:45 | 2022-01-10
عمرو دياب يغني لـ"فاشينيستا" جميلة في عيد ميلادها.. هل أصبحت حبيبته الجديدة؟ (فيديو)
فيديو
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
04:45 | 2022-01-10
11/01/2022 08:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
14:00 | 2022-01-09
11/01/2022 08:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوابة جهنم" في تركمانستان لا تنطفئ منذ نصف قرن.. ما قصتها؟ (فيديو)
Lebanon 24
"بوابة جهنم" في تركمانستان لا تنطفئ منذ نصف قرن.. ما قصتها؟ (فيديو)
11:00 | 2022-01-09
11/01/2022 08:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact