فنون ومشاهير

ريتا حرب تشكر ممثلا لبنانيا وقف إلى جانبها بعد الحادث: "ما كنت بعرف إنو هلقد حنون" (صورة)

Lebanon 24
11-01-2022 | 03:00
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نشرت الممثلة والإعلامية ريتا حرب عبر حسابها على إنستغرام صورة جمعتها بزميلها الممثل كارلوس عازار وتوجّهت إليه بكلمات مؤثرة.

 

وشكرت ريتا كارلوس لوقوفه إلى جانبها في فترة مرضها وتعافيها بعد تعرّضها لحادث خطير في تركيا.

 

وعلّقت على الصورة قائلةً:" طول عمرو صديق.. بس ما كنت بعرف انو هو هالقد حنون.. يا ريت فيي فرجيكن كل  شي صار من وقت الحادث لهلأ.. يمكن شي نهار.. كل شي بوقتو حلو".

A post shared by Ritaharbريتاحرب (@rita_harb)


 
 

بدوره أعاد كارلوس نشر الصورة ورد قائلا:" كلّن كانوا يقولولِك خلّيكي قويّة وبكرا بترجعي أحلى .. إلّا أنا كنت قلّك ما رح ترجعي أحلى لأن ببساطة ما في أحلى من هيك .. بحبك من كل قلبي يا صديقة العمر".

 
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