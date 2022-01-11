كريم محمود عبد العزيز: الغزالة positive

أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز عن إصابته بفيروس "كورونا" ليلتحق بقائمة الفنانين الذين أصيبوا خلال الأيام القليلة الماضية .وكتب كريم محمود عبد العزيز عبر صفحته على موقع "فيس بوك": الغزالة positive ، وذلك في إشارة منه إلى إصابته بالمرض .يذكر أن كريم محمود عبد العزيز يعرض له في دور السينما الآن فيلم "من أجل زيكو" والذي يحقق إيرادات جيدة في شباك التذاكر منذ بدء عرضه ، بالإضافة الى النجاح الكبير الذي حققته أغنية "الغزالة رايقة" التي تعد الأغنية الدعائية للفيلم .