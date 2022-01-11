فنون ومشاهير

كريم محمود عبد العزيز: الغزالة positive

Lebanon 24
11-01-2022 | 08:00
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أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز عن إصابته بفيروس "كورونا" ليلتحق بقائمة الفنانين الذين أصيبوا خلال الأيام القليلة الماضية .

وكتب كريم محمود عبد العزيز عبر صفحته على موقع "فيس بوك": الغزالة positive ، وذلك في إشارة منه إلى إصابته بالمرض .

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز يعرض له في دور السينما الآن فيلم "من أجل زيكو" والذي يحقق إيرادات جيدة في شباك التذاكر منذ بدء عرضه ، بالإضافة الى النجاح الكبير الذي حققته أغنية "الغزالة رايقة" التي تعد الأغنية الدعائية للفيلم .
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