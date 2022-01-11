بعد استغاثتها بأمير الكويت... أحلام تتسبب بأزمة لفنان!

تسببت مقاطع الفيديو التي نشرتها الفنانة الإماراتية أحلام أمس الاثنين، عن سبب حجرها في الكويت بأزمة كبيرة للفنان القطري فهد الكبيسي بسبب سفره من دون الالتزام بالإجراءات المفروضة للسفر.

وبعد ساعات من مناشدة أحلام للاستفسار عن الأمر، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول ومغادرة فنان خليجي من دون الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المفروضة من قبل السلطات لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان رسمي إلى أنه "جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الفنان المذكور (دون الكشف عن هويته) لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي".

وأوضحت الإدارة في بيانها المنشور في موقع "تويتر"، أنها "تلقت بلاغاً من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقيها لمخالفتهم بروتوكول الحجر الصحي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم".

ورغم عدم ذكر إسم الفنان إلاّ أن المقاطع التي نشرتها الفنانة الإماراتية ذكرت خلالها أن الكبيسي عاد إلى قطر مباشرة بعد حفله بينما هي أجبرت على الحجر والبقاء في الكويت رغم أنها تسافر بطائرتها الخاصة وأجرت فحص الـPCR، وهو ما أثار ضجة كبيرة في وسائل الإعلام.

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A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)





تفاعل الجمهور بشكل واسع مع قرار السلطات الكويتية، علماً أن الكبيسي ظهر مباشرة بعد فيديو استياء أحلام وأكد أنه خضع كأي مسافر يدخل ويغادر للإجراءات المطلوبة وعاد إلى قطر دون أي مشاكل بعد التأكد أن فحصه سلبي.