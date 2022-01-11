فنون ومشاهير

إعلامية مشهورة تبكي بشدّة في أول ظهور لها بعد إصابتها بـ"كورونا"... هذا ما قالته

Lebanon 24
11-01-2022 | 14:00
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انهارت الإعلامية المصرية المشهورة، بسمة وهبة، من البكاء في أول ظهور لها بعد إصابتها بفيروس أوميكرون المتحور من كورونا، ووفاة الإعلامي وائل الإبراشي.

وقالت بسمة وهبة خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام": "الأوميكرون مبيظهرش ف البي سي ار ..انتبهوا الدور مش سهل وبلاش كلمه انا عندي دور برد لان ده اوميكرون وده اللي خلاه ينتشر بالسرعه دي بينا هو الإستهانه والإختلاط واسألكم الدعاء .من ساعه خبر وفاه وائل وانا معنوياتي صفر دموع لا تتوقف ع فقدان استاذي وزميلي وصديقي اللي رحيله صدمه كبيره.الله يرحمه ويشفيني ويشفي كل مريض".
 
المصدر: روسيا اليوم
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