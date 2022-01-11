هاندا أرتشيل تفوز بهذا اللقب

أفادت وسائل إعلام تركية أن النجمة التركية هاندا أرتشيل صُنّفت افضل ممثلة تركية في حفل جوائز لاتينية بنسبة تصويت 32.9 .

وقد تلقّت هاندا أرتشيل عدد كبير من التهاني من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.