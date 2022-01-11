فنون ومشاهير

هاندا أرتشيل تفوز بهذا اللقب

Lebanon 24
11-01-2022 | 13:22
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أفادت وسائل إعلام تركية أن النجمة التركية هاندا أرتشيل صُنّفت افضل ممثلة تركية في حفل جوائز لاتينية بنسبة تصويت 32.9 .
وقد تلقّت هاندا أرتشيل عدد كبير من التهاني من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.
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​هاندا أرتشيل

تركيا

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