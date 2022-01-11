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فنون ومشاهير
خمنوا من هذا الطفل الذي أصبح ممثلًا شهيرًا
Lebanon 24
11-01-2022
|
14:02
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انتشرت صورة قديمة للممثل المصري مصطفى خاطر تعود الى مرحلة طفولته،وقد بدا مصطفى بعفوية وبراءة كبيرة.
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مصطفى خاطر
طفولة
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