فنون ومشاهير

خمنوا من هذا الطفل الذي أصبح ممثلًا شهيرًا

Lebanon 24
11-01-2022 | 14:02
A-
A+
Doc-P-906153-637775318772909577.jpg
Doc-P-906153-637775318772909577.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت صورة قديمة للممثل المصري مصطفى خاطر تعود الى مرحلة طفولته،وقد بدا مصطفى بعفوية وبراءة كبيرة.
 
مواضيع ذات صلة
روح الطفولة داخلك تفيد طفلك بأربع طرق
lebanon 24
12/01/2022 01:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ريهانا تصدم المتابعين بصورة من طفولتها
lebanon 24
12/01/2022 01:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة نادرة لسعد الحريري في طفولته.. شاهدوا كيف كان
lebanon 24
12/01/2022 01:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
خضر إستقبل ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة في زيارة وداعية
lebanon 24
12/01/2022 01:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24

​مصطفى خاطر

طفولة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-01-11
14:15 | 2022-01-11
14:10 | 2022-01-11
14:06 | 2022-01-11
14:00 | 2022-01-11
13:44 | 2022-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website