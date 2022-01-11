فنون ومشاهير

شبيهة إليسا تضج مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

Lebanon 24
11-01-2022 | 14:10
A-
A+
Doc-P-906155-637775323756636078.jpg
Doc-P-906155-637775323756636078.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدرت شابة اسمها سارة الترند على تيك توك، بعد ان نشرت فيديو لها على صفحتها الخاصة، وهي تستعرض جمالها وتغني أغنية للفنانة اللبنانية إليسا.
وكان لافتًا الشبه بين سارة وإليسا، خصوصاً في العينين، وطريقة وضعها المكياج.
 
 
مواضيع ذات صلة
كلامٌ جديد من صندوق النقد بشأن لبنان.. إليكم تفاصيله
lebanon 24
12/01/2022 01:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: لا نقبل بأن يكون لبنان معبراً لأي شر يصيب العرب
lebanon 24
12/01/2022 01:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ مهم من مصرف لبنان بشأن التعميم 161.. إليكم ما قرّره
lebanon 24
12/01/2022 01:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
13 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)
lebanon 24
12/01/2022 01:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24

إليسا

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-01-11
14:15 | 2022-01-11
14:06 | 2022-01-11
14:02 | 2022-01-11
14:00 | 2022-01-11
13:44 | 2022-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website