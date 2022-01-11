شبيهة إليسا تضج مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

تصدرت شابة اسمها سارة الترند على تيك توك، بعد ان نشرت فيديو لها على صفحتها الخاصة، وهي تستعرض جمالها وتغني أغنية للفنانة اللبنانية إليسا.

وكان لافتًا الشبه بين سارة وإليسا، خصوصاً في العينين، وطريقة وضعها المكياج.