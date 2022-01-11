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فنون ومشاهير
مذيعة تتحدث علنًا بعد نشر صورها في مواقع إباحية (فيديو)
Lebanon 24
11-01-2022
|
14:15
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كشفت المذيعة المصرية آلاء عبد العزيز، عن نشر أحدهم رقم هاتفها وصورها عبر المواقع الإباحية، خلال الأيام القليلة الماضية، في محاولة لابتزازها.
ونشرت آلاء عبد العزيز عبر حسابها الشخصي في "فايسبوك"، فيديو قالت فيه: "فجأة لقيت رقم غريب اتصل عليا كتير أوي، الساعة 2 بعد منتصف الليل، ولقيت واحد بيقول لي إنه رقمي وصوري موجودة على موقع مش كويس، وبرضه رسائل كتير جات لي على الواتس آب".
وأضافت: "كلّمت المحامي بتاعي فوراً، سألته عن المشكلة دي، طلب مني تغيير الأرقام، وكذا حد تاني قالي نفس الكلام، أغيّر رقمي وأسكت".
وشددت آلاء على أن هذه الحادثة حصلت بعد ساعاتٍ قليلة من حوارها مع فتاة تُدعى "صفاء" استغاثت من خطيبها بعد نشره صوراً لها عبر مواقع إباحية، إلى حين استعادته الشبكة.
وتابعت مذيعة "الحدث اليوم" قائلةً: "أنا مش هقعد أدافع عن البنات دي، ولما تحصل لي نفس المشكلة هسكت، لأ أنا قررت أتكلم، ومش شايفة إن ده شيء مُعيب لي، أنا معملتش حاجة، أنا قاعدة في أمان الله لقيت الناس بتتصل عليا بتقولي الصور والأرقام".
وأكدت آلاء عبد العزيز أنها لن تتراجع أو تضعف أمام هذا الابتزاز، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، قائلةً: "لديَّ ثقة كاملة في القضاء المصري أن حقي هيجي لي أنا وكل البنات اللي اتعرضوا لنفس الأزمة، خصوصاً إن فيه بنات نفوسها ضعيفة وبيجيلهم اكتئاب وبيتخلصوا من حياتهم".
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