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فنون ومشاهير
ممثلة تكشف عن تعرضها للغرق أثناء تصويرها أحد الأفلام
Lebanon 24
12-01-2022
|
05:00
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كشفت النجمة نور أثناء استضافتها في برنامج صاحبة السعادة، الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع علي DMC ، عن سبب غيابها لمدة خمس سنوات، قائلة: "كانت فترة لها أولويات وظروف خاصة، ولكن كان لدي يقين بأنني سأعود للتمثيل مرة أخري وبالفعل عدت بمسلسل سرايا عابدين، وكأنني لم أغب".
وعن أصعب المشاهد التي تعرضت لها في فيلم 30 سنة، قالت نور: "كنا بنصور أنا ومدام مرفت أمين مشهد تحت الماء، وكنا في لندن، وتلك المشاهد كانت صعبة للغاية لأن تفاصيلها كثيرة، وفي ثاني يوم التصوير بدأت في آخر اليوم أشعر بالتعب، وكان من المفترض أن شريف منير يحاول فتح باب السيارة ولم يفتح، وللصدفة فتح الباب ودخلت المياه وكدت أن أغرق وكانت لحظات صعبة جدًا، ومن وقتها وأنا أصبحت أشعر بالخوف من كل شيء لا أستطيع السيطرة عليه".
المصدر: اليوم السابع
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