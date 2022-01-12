صورة "مقززة" لمادونا وحبيبها الذي يصغرها بـ37 عاماً!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للنجمة العالمية مادونا (63 عاماً) مع حبيبها الراقص المحترف الذي يبلغ من العمر 26 عاماً.

وأثارت الصور بلبلة خصوصاً بعد ظهور مادونا تأكل من نفس لوح المثلجات مع حبيبها وهو يضع يده على فخديها بلقطة إعتبرها البعض مقززة.