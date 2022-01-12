فنون ومشاهير

صورة "مقززة" لمادونا وحبيبها الذي يصغرها بـ37 عاماً!

Lebanon 24
12-01-2022 | 14:00
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للنجمة العالمية مادونا (63 عاماً) مع حبيبها الراقص المحترف الذي يبلغ من العمر 26 عاماً.
وأثارت الصور بلبلة خصوصاً بعد ظهور مادونا تأكل من نفس لوح المثلجات مع حبيبها وهو يضع يده على فخديها بلقطة إعتبرها البعض مقززة.
 
المصدر: تركيا الآن
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