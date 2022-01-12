فنون ومشاهير

مكسيم شعيا برفقة والدته (صورة)

Lebanon 24
12-01-2022 | 06:59
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نشر مكسيم شعيا صورة عبر حسابه على "فيسبوك" تجمعه بوالدته وأرفقها بالجملة التالية: "مع والدتي رينيه البالغة من العمر 92 عاما وشقيقتها التوأم مرسيل... بارك الله في شيخوختكما".
 
 
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مكسيم شعيا

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