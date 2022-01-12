مكسيم شعيا برفقة والدته (صورة)

نشر مكسيم شعيا صورة عبر حسابه على "فيسبوك" تجمعه بوالدته وأرفقها بالجملة التالية: "مع والدتي رينيه البالغة من العمر 92 عاما وشقيقتها التوأم مرسيل... بارك الله في شيخوختكما".