فنون ومشاهير

إعلامية الـ"ال بي سي" تنشر صورة لخطيبها... وتُعلّق: "يا ريت بيطّلع فيي متل ما بيطّلع بالمناقيش"

Lebanon 24
12-01-2022 | 08:30
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نشرت الاعلاميّة في قناة الـ"ال بي سي" رنيم بو خزام، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لخطبيبها ربيع أبو علوان، ظهر فيها وهو يأكل "منقوشة".
 
وعلّقت بو خزام قائلة: "يا ريت ربيع بيطلع فيي متل ما بيطلع بالمناقيش اللي بيحملن معو ع مصر".
 
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