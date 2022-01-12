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فنون ومشاهير
تيمبرليك يبيع شقّته بـ 29 مليون دولار
Lebanon 24
12-01-2022
|
23:00
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كشف موقع "جاست جيرد" عن بيع النجم العالمي جاستن تيمبرليك شقته في نيويورك مقابل 29 مليون دولار، وكان قد اشتراها عام 2017 مقابل 20 مليوناً، محققا 9 ملايين ربحا.
تضمّ الشقة، التي تبلغ مساحتها 5375 قدمًا، 4 غرف نوم و6 حمامات، ومسبحا داخليا بطول 71 قدمًا ومركزًا للياقة البدنية وحمامًا وتراسًا بمساحة 5000 قدم مربعة، وعاش في المبنى نفسه الذي به الشقة عدة نجوم؛ منهم هاري ستايلز وجنيفر لورانس وبليك ليفلي وريان رينولدز.
وفي سياق متصل، عرض تيمبرليك قصره الفخم في "هوليوود هيلز"، الذي يعتبر ضمن الأغلى في العالم، للبيع، مقابل مبلغ يتجاوز 30 مليون دولار، بالاتفاق مع زوجته النجمة جيسيكا بيل.
ويعد القصر تحفة معمارية مبنيّة على أكثر من 10 أفدنة، يتكون من 7 غرف نوم و13 حمامًا، كما تم تجديده أخيرًا من قبل المصمم الشهير إستي ستانلي، ليتضمن مزج بين العناصر الحديثة والريفية بكل جنباته.
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