فنون ومشاهير

تيمبرليك يبيع شقّته بـ 29 مليون دولار

Lebanon 24
12-01-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-906539-637776235158155218.jpg
Doc-P-906539-637776235158155218.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف موقع "جاست جيرد" عن بيع النجم العالمي جاستن تيمبرليك شقته في نيويورك مقابل 29 مليون دولار، وكان قد اشتراها عام 2017 مقابل 20 مليوناً، محققا 9 ملايين ربحا.
تضمّ الشقة، التي تبلغ مساحتها 5375 قدمًا، 4 غرف نوم و6 حمامات، ومسبحا داخليا بطول 71 قدمًا ومركزًا للياقة البدنية وحمامًا وتراسًا بمساحة 5000 قدم مربعة، وعاش في المبنى نفسه الذي به الشقة عدة نجوم؛ منهم هاري ستايلز وجنيفر لورانس وبليك ليفلي وريان رينولدز.
وفي سياق متصل، عرض تيمبرليك قصره الفخم في "هوليوود هيلز"، الذي يعتبر ضمن الأغلى في العالم، للبيع، مقابل مبلغ يتجاوز 30 مليون دولار، بالاتفاق مع زوجته النجمة جيسيكا بيل.
ويعد القصر تحفة معمارية مبنيّة على أكثر من 10 أفدنة، يتكون من 7 غرف نوم و13 حمامًا، كما تم تجديده أخيرًا من قبل المصمم الشهير إستي ستانلي، ليتضمن مزج بين العناصر الحديثة والريفية بكل جنباته.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:27 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:22 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:33 | 2022-01-13
03:00 | 2022-01-13
02:00 | 2022-01-13
16:00 | 2022-01-12
15:06 | 2022-01-12
14:48 | 2022-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website