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فنون ومشاهير
روبي تتعرض لمقلب من شقيقتها (فيديو)
Lebanon 24
13-01-2022
|
05:00
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نشرت الفنانة روبي مقطع فيديو كوميدي لها وهي تتعرض لمقلب من قبل شقيقتها كوكي عبر حسابها على انستقرام.
وتظهر روبي في الفيديو وهي تدّرس ابنتها، وتفاجئها كوكي بقناع مخيف فتصاب بالخوف.
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A post shared by Ruby (@therubyegy)
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