روبي تتعرض لمقلب من شقيقتها (فيديو)

نشرت الفنانة روبي مقطع فيديو كوميدي لها وهي تتعرض لمقلب من قبل شقيقتها كوكي عبر حسابها على انستقرام.



وتظهر روبي في الفيديو وهي تدّرس ابنتها، وتفاجئها كوكي بقناع مخيف فتصاب بالخوف.