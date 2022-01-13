فنون ومشاهير

للمرة الأولى ايميه صياح تظهر وجه توأمها بوضوح.. وتعايدهما بكلمات مؤثرة (صورة)

Lebanon 24
13-01-2022 | 03:00
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للمرة الأولى، نشرت الممثلة والمذيعة ايميه صياح صورة واضحة لتوأمها عبر حسابها الخاص على انستغرام، وذلك بمناسبة عيد ميلادهما الثاني.

 

وعلقت ايميه بكلمات مؤثرة على الصورة التي جمعتها بزوجها وتوأمها قائلة: "هنّي لحظتين.. والفرق بيناتن ثواني.. لحظة اللّي عطيوني فيها ابني بس خلق، ولحظة اللّي عطيوني فيها بنتي.. صاروا سنتين وما بعرف كيف ركض الوقت.. بس الأكيد انّو أحلى سنتين بحياتنا ".

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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