عن عمر 46 عاماً.. العثور على فنان عربي ميتاً في منزله!

عثرت السلطات الجزائرية على المخرج التلفزيوني الجزائري نزيم قايدي، ميتاً في منزله بالعاصمة الجزائرية، عن عمر ناهز 46 عاماً، من دون إعلان سبب الوفاة.

وقالت زوجة قايدي السابقة، فريدة حرحار، عبر حسابها الشخصي في موقع "فيسبوك": "غاضوني أولادي يا رب قدّرني نربي اليتامى، عندي أولادي حساسين بزاف وحنان بزاف وكانو يحبو باباهم بزاف ماقدرتش نقولهم بلي باباهم مات خفت عليهم من الشوك".

وبدأ نزيم قايدي مسيرته الفنية من خلال عمليات المونتاج في مسلسل "اللعبة" لجمال فزاز، ثم أخرج العديد من البرامج قبل أن يدخل مجال الإخراج الدرامي، حيث قدّم مسلسلَي "الامتحان الصعب" و"قلوب في صراع".