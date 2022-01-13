الملكة إليزابيث تعشق تناول هذه الوجبة السريعة!

تفضل ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الطعام الفرنسي الكلاسيكي وفق ما أفاد دارين أوغرادي الطاهي الخاص بها.وعلى الرغم من أنها لا تتناول الوجبات السريعة كالبيتزا ، إلا أنها تعشق تناول البرغر بشرط أن يكون بلا خبز . وأن يكون مصنوعاً في المنزل وليس من أشهر مطاعم البرغر السريعة.لكن المفاجأة أن البرغر لا تحبه الملكة إليزابيث مؤلفاً من لحم البقر بل من لحم الغزلان بعد أن يتم اصطيادها، وأضاف الطاعي لصحيفة "ذا صن" أنه لم يحضر أي نوع من البيتزا طوال فترة عمله في القصر.