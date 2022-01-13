فنون ومشاهير

الملكة إليزابيث تعشق تناول هذه الوجبة السريعة!

Lebanon 24
13-01-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-906846-637776982596319905.jpg
Doc-P-906846-637776982596319905.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفضل ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الطعام الفرنسي الكلاسيكي وفق ما أفاد دارين أوغرادي الطاهي الخاص بها.
وعلى الرغم من أنها لا تتناول الوجبات السريعة كالبيتزا ، إلا أنها تعشق تناول البرغر بشرط أن يكون بلا خبز . وأن يكون مصنوعاً في المنزل وليس من أشهر مطاعم البرغر السريعة.
لكن المفاجأة أن البرغر لا تحبه الملكة إليزابيث مؤلفاً من لحم البقر بل من لحم الغزلان بعد أن يتم اصطيادها، وأضاف الطاعي لصحيفة "ذا صن" أنه لم يحضر أي نوع من البيتزا طوال فترة عمله في القصر.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:38 | 2022-01-13
14:00 | 2022-01-13
13:12 | 2022-01-13
12:54 | 2022-01-13
12:50 | 2022-01-13
12:41 | 2022-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website