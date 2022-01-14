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فنون ومشاهير
ممثل مصري يعترف بحبه لمنى زكي.. كيف كانت ردة فعلها؟
Lebanon 24
14-01-2022
|
02:00
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نشر الممثل المصري محمود عمرو ياسين رسالة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، كشف من خلالها عن حبه للممثلة المصرية منى زكي، منذ الصغر.
وبقصة طريقة كشف عن أنه كان ينوي أن يرسل لها مكتوب يعترف فيه بحبه لها، وقال: "وأنا صغير كنت بحب منى زكي، وكتبت لها جواباً، لأن صديقتي قالت لي إنها تسكن معها في العمارة، لكن كانت تضحك عليّ، وكتبت الجواب وكنت خائفاً أن يشاهده أهلي، فألقيته خلف السرير، وكان رعب حياتي أن يجدوه، كنت قد كتبت لها أني أحبها، وأني كنت أريد تسمية أختي على اسمها، لكن أهلي لم يوافقوا".
بدورها ردت منى زكي على منشور محمود عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص حيث أعادت نشر ما كتبه، وعلقت: "أنا أريد هذا الجواب يلزمني".
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