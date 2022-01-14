فنون ومشاهير

بعد إنفصاله عن حبيبته... فنان يشترك في موقع مواعدة

Lebanon 24
14-01-2022 | 08:00
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تخطى النجم العالمي زين مالك علاقته بوالدة طفلته عارضة الأزياء الفلسطينية من أصل أميركي جيجي حديد، لكنه يجد صعوبة في التعرف على فتاة جديدة في حياته.
فقد قام زين بالاشتراك في موقع مواعدة كبير جداً يعد بمطابقة المستخدمين مع النساء الجميلات. يستخدم التطبيق تقنية التعرف على الوجه؛ للمساعدة في التحقق من هويات المستخدمين.
ويبدو أن زين وضع عبارة "ممتلئة" من ضمن المواصفات التي يريدها في الفتاة، وقد كان زين قد صرح سابقاً إن لديه اهتماماً بالنساء الممتلئات، حيث قال لـBillboard في عام 2016: "أنا أحب المرأة الممتلئة".
 


يشار إلى أن زين مالك كان قد انفصل عن جيجي حديد، المعروفة بنحافتها نظراً لأنها عارضة أزياء، في تشرين الاول عام 2021 وبعد خلافات مع والدتها.
المصدر: سيدتي
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