شربا دماء بعضهما.. طقوس غريبة في خطوبة فنانين أميركيين

لم يكن حفل خطوبة ميغان فوكس على مغني الراب ماشين جان كيلي، مألوفاً شكّلت صدمة للجمهور. فماذا حدث؟

نشرت فوكس فيديو عبر حسابها على انستغرام، يظهر لحظة تقديم كيلي خاتم الخطوبة لها، وبعدما قام بالركوع على قدميه، ركعت هي أيضاً وألبسا بعضهما الخواتم، بعدها قبلا بعضهما البعض.

الا أن الغريب هو التعليق الذي أرفقته فوكس بالفيديو، قائلةً أنهما شربا دماء بعضهما البعض عقب ارتداء الخاتم. وأضافت أن "الخطوبة تمت بعد عام ونصف تعرضا فيا للكثير من اللحظات الصعبة والأوقات الجميلة".

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