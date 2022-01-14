فنون ومشاهير

بعد إعلان شفائها من كورونا.. هنا الزاهد تحتفل بنجاح مسلسلها

Lebanon 24
14-01-2022 | 11:00
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كشفت الفنانة هنا الزاهد، من خلال منشور لها على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قائلة: "الحمد لله سلبي كورونا"، وذلك بعد مرور ما يقرب من عشرة أيام على إعلان إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بالفيروس، تزامنا مع بدء عرض مسلسلها الجديد "أنا وهي".

وفور إعلان شفائها من كورونا احتفلت هنا بالنجاح الذي حققه مسلسل "أنا وهي"، المعروض على شاشة "CBC"، وأوضحت في منشورها: "مبسوطة جداً بردود أفعالكم على المسلسل والمشاهدات العالية، شكراً لكل الناس اللي بعتولي على شخصية (هند)، وشكرا لكل الناس اللي كلمتني لأني تعبت جدا في الشخصية دي".



وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا حول "سليم"، و"هند"، اللذين يلتقيان في عيادة الطبيب النفسي، وتتطور العلاقة بينهما، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم أشرف عبد الباقي، مريهان حسين، عارفة عبد الرسوم، محمود البزاوي وسلوى محمد علي.
المصدر: لها
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