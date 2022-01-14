راغب علامة يتحدث عن عملية نصب جديدة.. هذا ما يحصل في المطار!

عملية نصب جديدة يتعرض لها المسافرين الى لبنان من خلال اجبارهم على دفع مبالغ لل pcr قبل صعودهم الى الطائرة عبر بطاقات اعتماد حصرًا وإلا يمنعوهم من السفر !علمًا بأن المسافر يكون قد اجرى فحص ال pcr قبل مغادرته البلد وإضافةً ان هذا الفحص يتم اضافة سعره عند شراء تذاكر السفر
يا حراميي
— RaghebAlama (@raghebalama) January 14, 2022
عملية نصب جديدة يتعرض لها المسافرين الى لبنان من خلال اجبارهم على دفع مبالغ لل pcr قبل صعودهم الى الطائرة عبر بطاقات اعتماد حصرًا وإلا يمنعوهم من السفر !علمًا بأن المسافر يكون قد اجرى فحص ال pcr قبل مغادرته البلد وإضافةً ان هذا الفحص يتم اضافة سعره عند شراء تذاكر السفر
يا حراميي