راغب علامة يتحدث عن عملية نصب جديدة.. هذا ما يحصل في المطار!

كشف السوبر ستار راغب علامة عن عملية نصب جديدة يتعرض لها المسافرون إلى لبنان من خلال إجبارهم على دفع مبالغ للـPCR قبل صعودهم الطائرة.

وأشار راغب في تغريدة له عبر "تويتر" أن الدفع يتمّ عبر بطاقات إعتماد حصراً وإلا يمنعوهم من السفر وكتب: "عملية نصب جديدة يتعرض لها المسافرين الى لبنان من خلال اجبارهم على دفع مبالغ لل pcr قبل صعودهم الى الطائرة عبر بطاقات اعتماد حصرًا وإلا يمنعوهم من السفر !علمًا بأن المسافر يكون قد اجرى فحص ال pcr قبل مغادرته البلد وإضافةً ان هذا الفحص يتم اضافة سعره عند شراء تذاكر السفر يا حراميي".

عملية نصب جديدة يتعرض لها المسافرين الى لبنان من خلال اجبارهم على دفع مبالغ لل pcr قبل صعودهم الى الطائرة عبر بطاقات اعتماد حصرًا وإلا يمنعوهم من السفر !علمًا بأن المسافر يكون قد اجرى فحص ال pcr قبل مغادرته البلد وإضافةً ان هذا الفحص يتم اضافة سعره عند شراء تذاكر السفر

يا حراميي — RaghebAlama (@raghebalama) January 14, 2022