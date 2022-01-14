دكتورة شهيرة تتعرض للتنمر بسبب شكل أذنيها (صورة)

كشفت الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود أن زوجها أمين علي شخص متنمر، وقالت إنها كلما تأخذ رأيه في قص شعرها بطريقة البوي، يقول لها لا بد من قص أذنيك، وردت عليه أنه شخص متنمر، ويتنمر على شكل أذنها.