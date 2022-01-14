فنون ومشاهير

دكتورة شهيرة تتعرض للتنمر بسبب شكل أذنيها (صورة)

Lebanon 24
14-01-2022 | 16:00
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كشفت الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود أن زوجها أمين علي شخص متنمر، وقالت إنها كلما تأخذ رأيه في قص شعرها بطريقة البوي، يقول لها لا بد من قص أذنيك، وردت عليه أنه شخص متنمر، ويتنمر على شكل أذنها.
 
 

​الدكتورة خلود

الأذنان

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