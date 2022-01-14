ديفيد بيكهام يقبّل إبنته بطريقة حميمة... (صور)

نشر لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، مجموعة صور تجمعه بإبنته ليا، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، لفتت الأنظار بجمالهما.وظهر ديفيد وهو يقبل إبنته بطريقة حميمة، الأمر الذي أثار غيرة الجمهور.وكان قد علق ديفيد قائلاً: "الأب والأميرة ليا بنزهة في الصباح".