ممثلة إنفصل عنها زوجها بسبب رقصة!؟ (صورة)

من الاخبار التي قد تفاجئ البعض، قصة الممثلة المصرية إيمان التي قيل أن زوجها انفصل عنها بسبب رقصة أدتها في أحد أفلامها. شاركت في فيلم ألماني يحمل اسم "روميل بنادي القاهرة" عام 1958، وقيل إنها أدت فيه شخصية الجاسوسة حكمت فهمي، كما قدمت بعض وصلات الرقص التي ظهرت فيها ببدلة رقص، فأشيع أن هذا هو سبب إنفصالها عن زوجها فؤاد الأطرش.