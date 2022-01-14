فنون ومشاهير

نجم "ذا فويس كيدز" إلى المحاكمة!

Lebanon 24
14-01-2022 | 14:28
A-
A+
Doc-P-907238-637777926884158791.jpg
Doc-P-907238-637777926884158791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حددت نيابة الطفل في مصر الـ25 من الشهر الجاري للنظر في أولى جلسات محاكمة نجم برنامج "ذا فويس كيدز" المتهم بضرب جاره الطالب بآلة حادة.

وكانت النيابة أحالت الطفل المتهم (م.ع) للمحاكمة الجنائية في 28 كانون الأول الماضي بعد اتهامه بضرب زميله بسبب خلافات سابقة بمنطقة حلوان.

وأسندت النيابة للطفل (15 عاما)، جريمة إحداث عاهة مستديمة مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه الطفل (ح.ش) وهو طالب في 15 سنة، وحيازة سلاح أبيض "مفتاح سيارة" مما يستخدم بالتعدي على الأشخاص بدون مسوغ قانوني.
 
وبدأت الحادثة في حزيران من 2021 بمشادة كلامية بين المتهم والطفل المجني عليه الذي تعرض للضرب ما تسبب بجرح غائر في الرأس، إضافة إلى عاهة مستدامة في يديه قدرت بنسبة 5 في المئة.

وكانت النيابة أمرت بإيداع الطفل المتهم، أسبوعا في إحدى دور الملاحظة بعد الحادثة التي كادت أن تودي بحياة الطفل المجني عليه، لولا تدخل الأطباء الذين نجحوا في استخراج "المفتاح" من رأس الطفل عقب 12 ساعة في غرفة العمليات.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-01-14
14:18 | 2022-01-14
14:00 | 2022-01-14
13:55 | 2022-01-14
13:51 | 2022-01-14
13:48 | 2022-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website