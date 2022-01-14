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فنون ومشاهير
نجم "ذا فويس كيدز" إلى المحاكمة!
Lebanon 24
14-01-2022
|
14:28
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حددت نيابة الطفل في مصر الـ25 من الشهر الجاري للنظر في أولى جلسات محاكمة نجم برنامج "ذا فويس كيدز" المتهم بضرب جاره الطالب بآلة حادة.
وكانت النيابة أحالت الطفل المتهم (م.ع) للمحاكمة الجنائية في 28 كانون الأول الماضي بعد اتهامه بضرب زميله بسبب خلافات سابقة بمنطقة حلوان.
وأسندت النيابة للطفل (15 عاما)، جريمة إحداث عاهة مستديمة مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه الطفل (ح.ش) وهو طالب في 15 سنة، وحيازة سلاح أبيض "مفتاح سيارة" مما يستخدم بالتعدي على الأشخاص بدون مسوغ قانوني.
وبدأت الحادثة في حزيران من 2021 بمشادة كلامية بين المتهم والطفل المجني عليه الذي تعرض للضرب ما تسبب بجرح غائر في الرأس، إضافة إلى عاهة مستدامة في يديه قدرت بنسبة 5 في المئة.
وكانت النيابة أمرت بإيداع الطفل المتهم، أسبوعا في إحدى دور الملاحظة بعد الحادثة التي كادت أن تودي بحياة الطفل المجني عليه، لولا تدخل الأطباء الذين نجحوا في استخراج "المفتاح" من رأس الطفل عقب 12 ساعة في غرفة العمليات.
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