سابين تنشر صورة جديدة لابنها إيلي... شاهدوا كيف أصبح (صورة)

شاركت الفنانة سابين متابعيها، بصورة جديدة لابنها إيلي، نشرتها عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام". وقد كبُر الاخير قليلا، وظهر بغاية الوسامة.