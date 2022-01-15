"اختيار" الاختيار تسبب باستقالتها

عُلم ان سبب تقديم الزميلة ليال الاختيار استقالتها من "قناة الحرة" حيث كانت تقدم برنامج "المشهد اللبناني"، يعود الى خلاف وقع بينها وبين ادارة المحطة على خلفية مواقف ادلت بها خلال استضافتها ضمن برنامج هشام حداد على قناة "أخبار الان" واثارت حفيظة ادارة "الحرة"، خصوصا خلال الحديث عن الشخصية التي تحب استضافتها.