رادار لبنان24

"اختيار" الاختيار تسبب باستقالتها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-01-2022 | 02:30
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عُلم ان سبب تقديم الزميلة ليال الاختيار استقالتها من "قناة الحرة" حيث كانت تقدم برنامج "المشهد اللبناني"، يعود الى خلاف وقع  بينها وبين ادارة المحطة على خلفية مواقف ادلت بها  خلال استضافتها ضمن برنامج هشام حداد  على قناة "أخبار الان" واثارت  حفيظة ادارة "الحرة"، خصوصا خلال الحديث عن الشخصية التي تحب استضافتها.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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