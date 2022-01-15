إبنة نوال الزغبي بلقطة رومانسيّة مع حبيبها الوسيم أنطوني... سياحة وغرام في هولندا! (صورة)

تمضي تيا، إبنة الفنانة نوال الزغبي عطلتها مع حبيبها الوسيم أنطوني، في العاصمة الهولنديّة، أمستردام. ونشر الاخير صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيها وهو يعانق تيا. وقال "حبيبتي تيا ديب".