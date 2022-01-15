بصورة طريفة.. ياسمين رئيس تعلن انضمامها لقائمة مصابي كورونا

بطريقة طريفة وجديدة أعلنت الفنانة ياسمين رئيس، عن انضمامها إلى قائمة الفنانين المصابين بفيروس كورونا.



وشاركت رئيس جمهورها على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" بصورة لها من العزل المنزلي، ظهرت فيها وقد وضعت على وجهها بعض المواد والتي بدت كأنها بثور جعلت وجهها مخيفاً، وعلقت على الصورة قائلة: "سلي نفسك في العزل".





من ناحية أخرى، تستعد ياسمين رئيس بمشاركة دينا الشربيني لتقديم أول بطولة مسرحية لهما من خلال العرض المسرحي "أحفاد ريّا وسكينة"، وهو من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني. من ناحية أخرى، تستعد ياسمين رئيس بمشاركة دينا الشربيني لتقديم أول بطولة مسرحية لهما من خلال العرض المسرحي "أحفاد ريّا وسكينة"، وهو من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.