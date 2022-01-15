أنغام بلقطات من عيد ميلاد ابن شقيقتها الراحلة غنوة

احتفلت الفنانة المصرية أنغام بعيد ميلاد ابن شقيقتها الراحلة الممثلة غنوة محمد على سليمان.

ونشر الطفل ياسين، مجموعة من الصور عمن عيد الميلاد على صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق:"صور من عيد ميلادي"، لترد عليه الفنانة أنغام بالتعليق: "قلب خالتو".