هل تعود غادة عادل لـ مجدي الهواري؟

في خطوة طريفة، ردّ المخرج المصري مجدي الهواري على مطالبة بعض المتابعين بعودته لزوجته الممثلة المصرية غادة عادل بعد طلاقهما منذ سنوات.

وكتب مجدي على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: "حتى خطيب الجمعة فاضل يدعلنا نرجع أنا وغادة.. بقى مطلب جماهيرى".