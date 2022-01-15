صور من طفولة بيرين سات تظهر إلى العلن (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور من طفولة النجمة التركية بيرين سات، ظهرت فيها بعمر صغير.

وخطفت بيرين أنظار المتابعين بخفة دمها الواضحة، وجاذبيتها منذ الطفولة.