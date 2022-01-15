سمية الخشاب: نجوميتي وشهرتي من قبل ظهور محمد رمضان

قالت الممثلة المصرية سمية الخشاب انها لا تحتاج الى الفنان محمد رمضان لكي تزيد نجوميتها لان شهرتها سبقت محمد رمضان على الساحة الفنية: "نجوميتي وشهرتي من زمان من قبل ظهور محمد رمضان ما يبقى نجم، لكن هو زميلي وإحنا أصدقاء".

تصريحات سمية الخشاب جاءت خلال استضافتها في برنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم على قناة القاهرة والناس. وقالت انها لم تتفق مع محمد رمضان بعد ظهورها معه في مقطع فيديو وتصدرهما الترند وقالت الخشاب "إحنا مش متفقين نبقى مع بعض عشان نطلع تريند ولما هو بيكح بيطلع تريند وأنا لم بكح بطلع تريند".