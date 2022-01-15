فنون ومشاهير

نجم كوميدي لبناني يدخل القفص الذهبي: تزوجت من حب حياتي (صور)

Lebanon 24
15-01-2022 | 23:00
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ودّع الممثل الكوميدي نمر بو نصار العزوبيّة ودخل القفص الذهبي مع "حبّ حياته" كما وصفها عبر حساباته الرسميّة على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر نمر بو نصار الصور الأولى من الزفاف مع زوجته فانيسا خطار، وعلّق قائلاً "تزوّجت من حبّ حياتي! وخضعنا لجلسة تصوير، فهي أجمل امرأة في العالم... هذه الصور من أسعد يوم في حياتي".
 
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