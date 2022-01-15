ليال عبود تكشف أمراً خاصاً بها.. وهذا ما قالته عن حسن الشاكوش

كشفت الفنانة اللبنانية ليال عبود أنها تحبّ كتابة الشعر، مشيرة إلى أنها توقفت عن كتابة وتلحين بعض أغانيها الخاصة منذ فترة لأنها شعرت بأنها تتدخل كثيراً في هذه التفاصيل.

وفي حديث عبر قناة "الآن"، أوضحت عبود أنها "تحضر لأعمال من كلماتها وألحانها ستبصر النور في الوقت المناسب".

ومع هذا، فقد أكدت عبود أنها ليست ضد أغاني المهرجانات التي تغزو الوسط الفني في مصر، لكنها أوضحت أنها "ضد الكلام المبتذل في الأغاني".

وأعلنت عبود أنها تحبّ أغاني الفنان المصري حسن الشاكوش، معتبرة أنّ نقيب الفنانين في مصر هاني شاكر محق في منعه لموجة الأغاني التي تتضمن كلمات هابطة.