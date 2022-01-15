فنون ومشاهير

ليال عبود تكشف أمراً خاصاً بها.. وهذا ما قالته عن حسن الشاكوش

Lebanon 24
15-01-2022 | 16:38
A-
A+
Doc-P-907564-637778869197197491.jpg
Doc-P-907564-637778869197197491.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة اللبنانية ليال عبود أنها تحبّ كتابة الشعر، مشيرة إلى أنها توقفت عن كتابة وتلحين بعض أغانيها الخاصة منذ فترة لأنها شعرت بأنها تتدخل كثيراً في هذه التفاصيل.
وفي حديث عبر قناة "الآن"، أوضحت عبود أنها "تحضر لأعمال من كلماتها وألحانها ستبصر النور في الوقت المناسب".
ومع هذا، فقد أكدت عبود أنها ليست ضد أغاني المهرجانات التي تغزو الوسط الفني في مصر، لكنها أوضحت أنها "ضد الكلام المبتذل في الأغاني". 
وأعلنت عبود أنها تحبّ أغاني الفنان المصري حسن الشاكوش، معتبرة أنّ نقيب الفنانين في مصر هاني شاكر محق في منعه لموجة الأغاني التي تتضمن كلمات هابطة.
للإطلاع على مقابلة عبود كاملة.. إضغط هنا
 
 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2022-01-15
16:00 | 2022-01-15
14:00 | 2022-01-15
11:00 | 2022-01-15
10:48 | 2022-01-15
10:21 | 2022-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website