فنون ومشاهير

"من أجمل إيام حياتي لما بتكون معي".. لمن توجهت كارلا حداد بهذه الكلمات؟

Lebanon 24
16-01-2022 | 03:00
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت كارلا في الصور برفقة شقيقها الوحيد روي حداد أثناء تواجده في لبنان، وعلقت عليها قائلة: "من أجمل إيّام حياتي لمّا بتكون معي بحبك من قلبي ."

 

A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)


 

وقد خطف روي أنظار المتابعين بوسامته وبشبهه الكبير بشقيقته كارلا، علما انه يعيش في كندا وأتى إلى لبنان مؤخرا لقضاء فترة الأعياد.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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