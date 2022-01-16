"من أجمل إيام حياتي لما بتكون معي".. لمن توجهت كارلا حداد بهذه الكلمات؟

نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت كارلا في الصور برفقة شقيقها الوحيد روي حداد أثناء تواجده في لبنان، وعلقت عليها قائلة: "من أجمل إيّام حياتي لمّا بتكون معي بحبك من قلبي ."

وقد خطف روي أنظار المتابعين بوسامته وبشبهه الكبير بشقيقته كارلا، علما انه يعيش في كندا وأتى إلى لبنان مؤخرا لقضاء فترة الأعياد.