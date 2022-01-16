والد ياسمين صبري يهاجمها من جديد: كانت بليدة وطلَّعت روحي!

من جديد فوجئ جمهور الفنانة المصرية ياسمين صبري بهجوم من والدها الدكتور أشرف صبري، عليها بعدما ظن الجميع أن الأزمة بينهما قد هدأت.

ووجه أشرف صبري اتهامات لابنته ياسمين بالكذب في تصريحاتها الأخيرة، ونشر عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، صورة لمدرسة ياسمين، وعلق عليها: "دي المدرسة اللي اتخرجت منها بناتي، اللي واحدة منهم بتدعي إنها كانت في مدارس عربي، وعاشت حياة بائسة فقيرة، وأنها وصلت بمجهودها! هو الكدب في حد يوصل للدرجة دي؟".

وأضاف قائلًا: "أنا أفهم الكدب لما تبقى غلبانة، وتكدبي تقول: أنا من عيلة كبيرة، ومدارس أجنبية، وعشت في سرايا، وبابي كان وزير، وهو بيشتغل عامل! يبقى كذب له مبرر! لكن إن واحدة اتولدت لها شغالة فليبينية بتلبس من باريس؛ لأني كنت بأجيب لها لبسها من هناك، ودخلت مدرسة الـEGC، أرقى مدارس الإسكندرية في وقتها".

وتابع: "وعاشت في فيلا بحمام سباحة وصالة جيم، ولها غرفة خاصة بحمامها، وكانت بليدة وطلَّعت روحي، ويا دوب تنجح بالعافية بخمسين في المية، وكانت بتروح الكلية بالعافية وأصحيها الصبح بالساعة علشان تروح الكلية، وتترفد في السنة مرتين، وعميدة كلية إعلام بيروت موجودة وتشهد.. كنت أروح دايمًا أقدم اعتذارات وشهادات طبية علشان ترجع الكلية وشهاداتها عندي كلها كحك وأبوها دكتور".

أخوكي بهدلتيه، اللي طول عمره جنبك وبييجي من آخر الدنيا علشانك! يا شيخة بطَّلي اللي انتي فيه ده، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي.. بطَّلي تجيبي سيرة عيلتك.. أبوكي اللي ربَّاكي منك لله".