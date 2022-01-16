فنون ومشاهير

جنات: جورج وسوف كان فتى أحلامي

Lebanon 24
16-01-2022 | 11:00
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حلت النجمة المغربية جنات، ضيفة علي الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" الذي تقدمه على قناة صدى البلد الفضائية، حيث كشفت جنات عن عدد من أسرارها الفنية والمواقف التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

قالت: "أفكر في خوض تجربة التمثيل من خلال مسلسل 15 حلقة، فأنا أشعر بتفاؤل في 2022، بسبب تحرري من قيود الأطفال الصغار الذين أصبحوا في عمر يجعلني أنطلق أكثر في العمل دون قيود".

وعن سؤال هل يمكن أن تلجأ إلى قص شعرها بالكامل مهما حدث، نفت جنات ذلك تماماً، مشيرة إلى أن المرأة تشعر بالراحة بعدما تقص شعرها، مضيفة: "لكن بشاور عقلي اليومين دول أقص شعري فوق الكتف شوية، وأنا أكتر حد جرب ألوان على شعره".

وتابعت جنات: "كنت أتمنى أن أعيش في زمن الفن الجميل أو ما يطلق عليه "الأبيض والأسود"، فلقد شهد شياكة على كل المستويات في التعامل والأناقة، وفي جميع التفاصيل الخاصة بالحياة، ولو كنت أعيش في فترة الزمن الجميل لرغبت في أن أكون صديقة مقربة إلى السيدة أم كلثوم والثنائي فاتن حمامة وعمر الشريف".

وعن فتى أحلامها قالت: "تمنيت في طفولتي الزواج من الفنان جورج وسوف، فقد كان بمثابة فتى أحلامي وفي مرحلة عمرية أكبر من الطفولة تمنيت الزواج من كاظم الساهر".

وأكدت أنها تعمل على ثلاث أغنيات جديدة من ألحان عمرو الشاذلي، مردفة: "واحشاني نفسي، والأمومة خدتني من الفن وانتظروني في ثلاث أغاني قريباً".

وعن أغرب هدية تلقتها من معجب قالت إنها كانت عبرة عن "نمر" حي، مؤكدة أنها رفضتها لأنها لا تدخل الكلاب أو القطط داخل منزلها، كونها تخاف منها بشدة، وعادة ما تكون على أعصابها عندما تلهو بناتها مع الكلاب أو القطط خارج المنزل.
المصدر: لها
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